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Турция поставит Украине плавучие электростанции
26.01.2023 19:49 Ольга Белозерова

Турция поставит Украине плавучие электростанции

Турецкая компания Karpowership поставит в Украину плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.

Электростанции будут поставлены в рамках подписанного между Karpowership и АО "Энергетическая компания Украины" меморандума, сообщает "Анадолу".

Как сообщили в компании Karpowership, плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств.

Отмечается, что плавучие станции могут разместить в портах Молдовы и Румынии. Уже ведутся переговоры по реализации этого решения. 

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