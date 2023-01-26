



Турция поставит Украине плавучие электростанции

Турецкая компания Karpowership поставит в Украину плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.



Электростанции будут поставлены в рамках подписанного между Karpowership и АО "Энергетическая компания Украины" меморандума, сообщает "Анадолу".



Как сообщили в компании Karpowership, плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств.



Отмечается, что плавучие станции могут разместить в портах Молдовы и Румынии. Уже ведутся переговоры по реализации этого решения.