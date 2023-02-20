



Турция не экспортирует товары, которые могут использоваться в военных действиях

Турция не продает товары, которые могут быть использованы в военных действиях России. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя предупреждение США в начале этого месяца об экспорте химикатов, микрочипов и других продуктов.



Выступая после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре, Чавушоглу сказал, что Турция не допустит нарушения санкций США и Европы в Турции или через нее. Анкара предпринимает необходимые меры для предотвращения этого.



Ранее в этом месяце высокопоставленный чиновник министерства финансов США посетил турецкое правительство и представителей частного сектора, чтобы призвать к более тесному сотрудничеству в борьбе с потоком товаров, которые могут быть использованы московской оборонной промышленностью.

