



Трюдо пригрозил России санкциями из-за "референдумов"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил ввести новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем российских сил.



Комментарий Трюдо по "референдумам" появился на сайте премьер-министра Канады.



"Так называемые референдумы, проведенные Россией в незаконно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, не имеют абсолютно никакой легитимности. Имеются многочисленные сообщения о том, что избирателей запугивают силой, и эти референдумы являются вопиющим нарушением международного права, мотивируемым идеей Путина, что он может перекраивать карту по своему усмотрению. Канада не признает и никогда не признает результаты этих фиктивных референдумов или попытку незаконной аннексии Россией украинских территорий", - говорится в заявлении.



Что касается санкций, Трюдо заявил: "В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета и разделяющих ответственность за продолжающееся бессмысленное кровопролитие по всей Украине. Канада также вновь заявляет о своем решительном осуждении военных преступлений России на Украине, включая изнасилования, пытки и неизбирательные убийства мирных жителей, и мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы гарантировать, что эти нарушения международного права не останутся безнаказанными".