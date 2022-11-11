



Три основные трассы на Крым окажутся под огневым контролем ВСУ

Российские, украинские и международные СМИ указывают на стратегическую важность выхода ВСУ к берегам Днепра. После установления украинского контроля основные трассы снабжения группировки ВС РФ на юге Украины и сухопутные пути снабжения Крыма окажутся под огневым контролем украинской артиллерии.



После того, как российская армия уйдет с правого берега Херсонской области, в пределах досягаемости украинской артиллерии окажутся три важные дороги сухопутного моста в Крым, а также логистические объекты и склады боеприпасов российских сил пишет Financial Times.



По словам аналитиков, контроль над Херсоном расширит возможности Украины для нанесения большего ущерба россиянам.Помимо своего символического значения как единственного захваченного областного центра, Херсон имеет важное стратегическое значение.

Херсонская область связывает материковую Украину с оккупированным Крымом, а сам город находится примерно в 100 км от перешейка, который обеспечивает РФ узкий наземный коридор для снабжения своих войск.



В результате три важные дороги, проходящие через сухопутный мост, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в пределах досягаемости украинской артиллерии, что создаст угрозу важнейшему маршруту снабжениягруппировки РФ.



Это может привести к тому, пишет издание, что РФ перебросит больше сил на юг, чтобы защитить подход к аннексированному полуострову.





Оттягивание сил на юг - и высвобождение сил ВСУ на Херсонском направлении может, в свою очередь, создать угрозу украинского удара на Бердянск,в результате которого “сухопутные коридор” будет перебит, а российская группировка на юге окажется в полуокружении - прижатой к Крыму, снабжение которого будет зависеть полностью от крымского моста.





