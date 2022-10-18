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Три года держали в Донецком СИЗО: Украина возвращает пленных волонтеров
18.10.2022 12:47 Ольга Белозерова

Три года держали в Донецком СИЗО: Украина возвращает пленных волонтеров

В рамках недавнего обмена пленными в Украину вернулась волонтер Людмила Гусейнова, которую россияне три года продержали в Донецком СИЗО.

По информации прессы, Гусейнова была похищена три года назад - 9 октября 2019 года. Причиной задержания стала ее волонтерская деятельность: после 2014 года женщина занималась детьми-сиротами, которые жили практически на линии фронта.

Напомним, что вчера, 17 октября, состоялся масштабный "женский" обмен пленными. В Украину вернулись 108 пленниц.

 

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