Три года держали в Донецком СИЗО: Украина возвращает пленных волонтеров
В рамках недавнего обмена пленными в Украину вернулась волонтер Людмила Гусейнова, которую россияне три года продержали в Донецком СИЗО.
По информации прессы, Гусейнова была похищена три года назад - 9 октября 2019 года. Причиной задержания стала ее волонтерская деятельность: после 2014 года женщина занималась детьми-сиротами, которые жили практически на линии фронта.
Напомним, что вчера, 17 октября, состоялся масштабный "женский" обмен пленными. В Украину вернулись 108 пленниц.
⚡️ З полону окупантів звільнили волонтерку Людмилу Гусейнову (Пархоменко), яку три роки утримували у Донецькому СІЗО. Окупанти викрали її 9 жовтня 2019 року.https://t.co/pSucbC7JIP pic.twitter.com/9UgRfSH6va— Let My People Go🇺🇦 (@LetMyPplGo_UA) October 17, 2022