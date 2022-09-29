



Тревожная информация о пожаре на Запорожской АЭС: что сказали в "Энергоатоме"

В сети появилась тревожная информация о том, что на втором энергоблоке Запорожской АЭС произошло возгорание. Ситуацию прокомментировали в "Энергоатоме".



В организации официально заявили, что информация о пожаре на втором энергоблоке не соответствует действительности.



"По состоянию на 15:40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксировано пожаров и возгораний", - говорится в заявлении "Энергоатома".



В организации предполагают, что инцидент мог произойти из-за подрыва мины, которые российские войска заложили по периметру.



"Сегодня на периметре произошел очередной взрыв – на линии подачи напряжений на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6. В результате взрыва линию повредило, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке №6 с незначительным задымлением. Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости", - заявили в "Энергоатоме".