



"Третьей мировой не будет": Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии "Золотой глобус", сообщает Variety.



Зеленского зрителям представил актер Шон Пенн, многократно посещавший Украину во время войны.



В начале своего обращения украинский президент напомнил о первой церемонии "Золотой глобус", которая прошла в 1944 году.



"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что уже понятно, кто победит в этой войне.



"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Тех, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу... Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле", - сказал украинский президент.