



Трагедия в Броварах: в Киеве началась церемония прощания с погибшими

Утром, 21 января, в Киеве начали собираться люди на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Броварах.



К зданию МВД прибыл кортеж с телами погибших.



По данным УНИАН, колонна автомобилей выдвинулась к Украинскому дому. Там началась церемония, стартовавшая 11:00. В Киеве из-за этого перекрыли движение транспорта по Крещатику.



Из-за церемонии некоторые улицы в украинской столице будут перекрыты. В сторону Рады также отправились коллеги погибших руководителей МВД.



На церемонию также прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой.









Напомним, что среди погибших в результате падения вертолета на детский сад были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.















Между тем, в Броварах прощаются с девочкой Миланкой и ее мамой Еленой, погибшими в результате падения вертолета. Проститься с ними пришли сотни броварчан и мэр Игорь Сапожко. Маму и дочь похоронят 22 января в селе Новоукраинка Черниговской области.



