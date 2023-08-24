



Тотальное минирование и огонь по своим бойцам могут сыграть против россиян

Масштабные минные поля, созданные оккупантами, особенно те, что были установлены наспех и бессистемно, могут стать серьезным осложнением для них самих. На это указывают военные аналитики в интервью журналу Newsweek.



"Россияне так сильно заминировали юг, что они тоже не могут продвигаться вперед", – сказал Марк Войгер, бывший специальный советник экс-командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Годжеса. “Их войска окажутся на тех же минных полях, которые они так сильно и массово расставили на юге”.



Он добавил, что “даже если предположить, что украинское контрнаступление остановится и россияне захотят контратаковать, они не смогут это сделать из-за заложенных ими плотных минных полей”.



Эрик Крамер, соучредитель Группы поддержки обороны Украины, команды ветеранов из стран Запада, обучающих украинских военных, также рассказал Newsweek, что россияне не делают минные карты.



"Они устанавливают мины крайне бессистемно, и это может вызвать проблемы для них”, – сказал он. “ Проблема со всеми этими минными полями состоит в том, что россияне не составляют минные карты. На Западе, в США, когда мы устанавливаем минное поле, имеет быть большая карта, которая предоставляется всем, особенно дружеским войскам".



По словам Крамера, "российское минирование перекликается с более широким низкотехнологичным военным подходом с большим количеством жертв, применяемым Россией в Украине".



"Россияне делают то же с косвенным огнем. Они стреляют по своим собственным людям, если их атакуют украинцы. Им безразлично. То, как они относятся к человеческой жизни – их просто это не волнует по сравнению с украинцами. Это может привести их к определенным проблемам в будущем", – резюмировал эксперт.