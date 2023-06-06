



ТГ-каналы: после ухода Вагнера ВСУ вклиниваются в оборону и режут ее по частям

Самый влиятельный российский “военный канал”, Рыбарь, сообщает о том, что после ухода ЧВК Вагнер с позиций в Бахмуте там сложилась сложная обстановка.



Украинские формирования продолжают вгрызаться в оборонительные порядки российских войск и контратаковать на флангах Бахмута.



▪️Передовые группы противника вошли в Берховку к северу от Бахмута, за населённый пункт идут ожесточенные бои. Судя по всему, ВСУ прорвались через лесополосу, примыкающую к водоёму, так как о потере контроля над Зализнянским и Дубово-Василевкой не сообщалось.



▪️После продвижения в частном секторе на юго-западной окраине Бахмута штурмовые подразделения ВСУ продолжили давить в районе «Самолет». Частный сектор превратился в зону ожесточенных боев.



▪️Часть подразделений ВСУ наступает на российские позиции в Клещеевке: подразделения российского спецназа вступили в стрелковый бой и держат занятые рубежи. Задача ВСУ — выйти на рубеж Зайцево — Опытное.



🔻После вывода штурмовых групп ЧВК вся тяжесть обороны легла на регулярные войска. Используя недостатки в организации связи между частями и соединениями ВС РФ, украинские формирования вклиниваются в оборону и по кускам отрезают российские позиции.

