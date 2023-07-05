



Теракт в суде Киева: обвиняемый взорвал гранату. На месте работает спецназ

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в Шевченковском суде столицы произошел взрыв.



На месте работают правоохранители, взрывотехники и кинологи.



Как стало известно, в Шевченковском суде столицы в 17:20 прозвучал взрыв. По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы привезли в помещение киевского суда подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно в туалете) неизвестное взрывное устройство.



Напомним, что обвиняемый Игорь Гуменюк, который являлся бойцом добровольческого батальона "Січ", 31 августа 2015 года под здание Верховной Рады совершил теракт - бросил гранату в правоохранителей.



Вместе с тем, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на место происшествия уже прибыли полицейские, следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.



"По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", - цитирует министра РБК-Украина.



Справка: В 2014 - 2015 годах Гуменюк служил в батальоне "Сич". Являлся членом националистической партии "Свобода".



31 августа 2015 года, во время рассмотрения Верховной Радой так называемого "закона об особом статусе Донбасса", являвшегося частью условий Минских соглашений, бросил гранату РГО в строй солдат Нацгвардии, охранявших здание парламента от протестующих националистов.



В результате погибли 4 солдата-срочника Нацгвардии, а около 140 человек получили осколочные ранения.



С 2015 года Гуменюк находился под стражей в Лукьяновском СИЗО Киева. У него была группа поддержки в Сети из числа активистов-националистов, которая воспринимала его как героя, патриота и защитника территориальной целостности Украины. На протяжении всего пребывания Гуменюка в СИЗО, эта группа собирала пожертвования ему на передачи.





