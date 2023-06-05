



ТАСС: ВСУ начали наступление на пяти участках фронта

ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России И.Конашенков.



"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. <…> Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел", - заявил Конашенков.