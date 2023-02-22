Новости » События в Украине
Сжегший мать и сестру вагнеровец получил медаль “За отвагу” посмертно
22.02.2023 15:37 Ирина Демьянова

Сжегший мать и сестру вагнеровец получил медаль “За отвагу” посмертно

32-летний Роман Лазарук принимал участие в боевых действиях под Артемовском. Мужчина погиб под Бахмутом в декабре прошлого года. За свою службу он был посмертно награжден медалью “За отвагу“. Об этом пишут российские СМИ.

Вагнеровца похоронили рядом с военнослужащими. Хотя до спецоперации Роман Лазарук совершил жестокое преступление.

Погибший вагнеровец три раза лишался свободы. В первый раз попался на воровстве, во второй раз — на избиении. Третий срок Роман получил за поджог 2014 года, в результате которого погибли его мать и младшая сестра. Женщины скончались через несколько дней.

Семья Лазарук жила на окраине Донецка. Мать работала на шахте. После основной работы она шла работать в огород, чтобы прокормить детей.

После его второго освобождения дома часто происходили скандалы и драки. Несмотря на это, мать всегда прощала сына. В один из дней произошел страшный пожар. Обгоревшие женщины смогли дойти до соседей, чтобы вызвать службы помощи.

Когда сестра пришла в сознание, она рассказала, что Роман облил их бензином, а после плеснул часть горючего в печь. Впоследствии Роман признал вину, но неоднократно отказывался от своих слов. Главным доказательством стала диктофонная запись. В результате Роман получил 17 лет лишения свободы. 

Осенью 2022 года, спустя 8 лет срока, Роман отправился на специальную военную операцию в рядах частной военной компании “Вагнер”. 17 декабря мужчина погиб под Артемовском. 

“Нормальный человек, который поехал и, может быть, искупил свою вину. Я считаю: достойно, что он сделал такой поступок. Награду просто так ему бы не дали”, — рассказала двоюродная сестра Романа.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы