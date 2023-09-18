



Сырский: В районе Бахмута полностью разбиты три лучшие бригады армии РФ

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны в боях на Бахмутском направлении разбили 72-ю отдельную мотострелковую бригаду, 31-ю и 83-ю отдельные десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил РФ – одни из самых подготовленных и профессиональных частей ВС РФ.



"Общая обстановка на Восточном направлении остается сложной. Враг не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку", - отметил Сырский.



По его словам, ожесточенные бои в районе Бахмута продолжаются.



"После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клищеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки", - цитирует генерал-полковникаMilitary Media Center.



Также Сырский уточнил, что "в результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы".



По данным командующего Сухопутных войск ВСУ, в боях на Бахмутском направлении были разбиты и "полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей врага - 72-я отдельная мотострелковая бригада, 31-я и 83-я отдельные десантно-штурмовые бригады".



"Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий. Для организации выполнения наших задач провел рабочую встречу с командирами бригад, которые сейчас находятся в этом районе", - подчеркнул Сырский.



Вместе с тем, генерал-полковник в ходе встречи с военнослужащими заслушал выводы по оценке обстановки: были определены ряд проблемных вопросов, большинство из которых были решены на месте, уточнены задачи на дальнейшие действия.



"Уверен - наши планы по освобождению государства от оккупантов будут непременно реализованы. Враг будет разбит и сине-желтые флаги снова будут развеваться на наших границах", - резюмировал Сырский.

