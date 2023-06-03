



Сырский побывал на передовой возле Бахмута: спланировали дальнейшие действия

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских воинов на передовой на Бахмутском направлении, спланировал с командирами дальнейшие действия.



Об этом сообщается в Telegram-канале Сырского.



"Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях", - говорится в сообщении.



Сырский заверил, что россияне продолжают нести значительные потери на Бахмутском направлении.