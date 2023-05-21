



Сырский о Бахмуте: готовимся ко взятию в тактическое окружение

Вооруженные силы Украины готовятся ко взятию Бахмута в тактическое окружение.



Такое заявление сделал командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский, подчеркнув, что в настоящее время ВСУ контролируют небольшой отрезок города в Донецкой области.



"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки, что непременно произойдет", - подчеркнул он.



По словам Сырского, украинские военные продвигаются по флангам в пригороде, что фактически приближает их ко взятию города в тактическое окружение. Генерал-полковник пояснил, что благодаря этому можно будет контролировать все высотки, которые заняли россияне.



"Это лишает врага контроля и дает нам определенные тактические преимущества", - подчеркнул Сырский.

