



Сводка потерь РФ в Украине за 27 ноября

В Украине за прошедшие сутки ликвидированы около 600 россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 87 310 военных.

Общие потери РФ составили:

танков - 2905 (+4) ед, боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед, артиллерийских систем -1897 (+1) ед, РСЗО - 395 (+0) ед, средства ПВО - 209 (+0) ед, самолетов - 278 (+0) ед, вертолетов - 261 (+0) ед.

Кроме того, российская армия потеряла: БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+1), крылатые ракеты - 531 (+0), корабли /катера - 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед, специальная техника - 163 (+0).

Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.