



Сводка Генштаба: Украина за день уничтожила 4 самолета и 5 беспилотников России

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета, пять БпЛА и крылатую ракету россиян. Об этом сообщается в сводке Генштаба на вечер 24 сентября.



▪️Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.



▪️Оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.



За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Отрадовка, Невельское и Новомихайловка.



▪️Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.



Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету россиян.



▪️Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери россиян уточняются.