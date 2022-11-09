



Суровикин: ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военных на Херсонском направлении

Вслед за решением об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области, командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил Шойгу о "потерях" ВСУ на этом направлении.



Об этом сообщают РИА Новости.



"В ходе отражения его атак в данном районе (на херсонском направлении - ред.) за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов", - заявил Суровикин.



