



Суровикин: Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки

Вечер 9 ноября надолго запомнится российскому электорату. Через 40 дней после “референдума” и “принятия херсонской области в состав РФ” путинские генералы вдруг осознали, что ее снабжение “невозможно”, а нахождение на ее территории “опасно”. Генерал Суровикин-Апокалипсис пообещал генералу Шойгу “осуществить маневр” по отводу войск в ближайшие сроки.



"Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск", — пояснил "командующий СВО".





🇷🇺‼️Суровикин о сдаче Херсона



«Понимаю, что это непростое решение, но мы, самое главное, сохраним жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск», — заявил Суровикин Шойгу, бегая глазами по тексту на телесуфлёре.



1/ pic.twitter.com/sxWfYM4Oho — J. Malkova🇷🇺♥️ (@CanadianKitty1) November 9, 2022