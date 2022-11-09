Суровикин: Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки
Вечер 9 ноября надолго запомнится российскому электорату. Через 40 дней после “референдума” и “принятия херсонской области в состав РФ” путинские генералы вдруг осознали, что ее снабжение “невозможно”, а нахождение на ее территории “опасно”. Генерал Суровикин-Апокалипсис пообещал генералу Шойгу “осуществить маневр” по отводу войск в ближайшие сроки.
"Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск", — пояснил "командующий СВО".