



"Судный день" настал – Крымский мост "устал". Подробности online

Утро субботы, 8 октября, не на шутку оказалось активным: Крымский мост, который еще прозвали "дьявольским мостом" за то, что по нему идут тонны вооружения на войну, развязанную РФ в Украине, вдруг начал "уставать": на мосту загорелась цистерна с топливом (по пока не подтвержденным данным, это могла быть не цистерна, а фура).







В результате пожара движение по мосту полностью закрыто, экстренно разворачивается паромная переправа и готовятся сухопутные развязки. Продажа ж/д билетов из Крыма и в Крым приостановлена. Также с 8 октября отменены автобусные рейсы на полуостров. Единственный путь: через временно оккупированные территории. Как сообщают Янекс.Карты, мост будет закрыт до 31 октября. К слову, Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 миллионов рублей.



В Сети россияне устроили целую историку. Видео и фото пожара разлетелись по Сети как пирожки. Эмоции украинцев зашкаливают от радости, а вот россияне напряглись и серьезно… "Это мы еще даже не начинали", – успокаивают их украинцы…



"Благодатный огонь взошел": как украинцы реагируют на пожар на Крымском мосту



Но вернемся к самому мосту. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал пожар на Крымском мосту.



Кстати, помнится, 17 июля Дмитрий Медведев заявил: "Если ударят по Крыму, то наступит Судный день. Очень быстрый и тяжёлый". В украинских пабликах эту фразу вспомнили сегодня и теперь задают оккупантам вопрос: "Как вам? Это он – судный день".







"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше, русские?



В пабликах же поздравляют президента РФ Владимира Путина с юбилеем. Напомим, 7 октября ему исполнилось 70 лет. "Игорь Смилянский, срочно, марку – ничего себе такой у Путина день бодуна", – призывают пользователей соцсетей. Спецагент Гиркин такде считает, что взрыв на Крымском мосту – лучший подарок на юбилей Путина.



Поздравил президента РФ с днем рождения и секретарь СНБО Алексей Данилов, совместив их с музыкальным поздравлением президенту США Джону Кеннеди от Мерилин Монро, песней "С днем рождения, мистер президент".









Но шутки-шутками, а факт есть: ЧП на Крымском мосту в РФ назвали терактом. В связи с этим Путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию; Песков заявил, что сроки восстановления моста неизвестны; запуск паромной переправы невозможен из-за отсутствия самих паромов.

Mignews.ua





10:51 Все транспортное сообщение с Крымом остановлено. Все поезда в Крым отменены, продажа билетов закрыта, заявили в РЖД. Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт "пока до 31 октября". ВИДЕО



10:41 Советник главы ОП Михаил Подоляк ФОТО, ВИДЕО



09:21 Момент начала пожара на Крымском мосту зафиксировал видеорегистратор. Пока "власти" Крыма не озвучивают причины пожара на Крымском мосту. предлагает репортаж событий, которые связаны со взрывом Крымского моста:Все транспортное сообщение с Крымом остановлено. Все поезда в Крым отменены, продажа билетов закрыта, заявили в РЖД. Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт "пока до 31 октября".Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал "бавовну" началом уничтожения всего незаконного. "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано", - написал он в Twitter.Момент начала пожара на Крымском мосту зафиксировал видеорегистратор. Пока "власти" Крыма не озвучивают причины пожара на Крымском мосту.

08:54 Крымский мост: очевидцы фиксируют повреждения дорожного полотна и масштаб пожара. Кадры опровергают оптимистичные заявления оккупационных "властей" Крыма о ситуации на Керченском мосту.

07:36 Российские СМИ сообщили, что на одном из участков Крымского моста на оккупированном Россией полуострове горит "цистерна с топливом". Факт пожара подтвердили очевидцы в Керчи.