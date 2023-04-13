



Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" $5 млрд

Россия заплатит за все преступления против Украины. Уже сейчас РФ обязана выплатить 5 миллиардов долларов компенсации за убытки НАК "Нафтогаз Украина" в Крыму. Соответствующее решение принято Арбитражным трибуналом в Гааге. И это только начало.



"5 млрд долларов США – такую компенсацию РФ обязана уплатить "Нафтогазу" за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы "Нафтогаз" в Автономной Республике Крым в 2014 году. Такое решение принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года", – сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина" в своем Telegram-канале



В нефтегазовой компании подчеркнули, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения.



То есть, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.





Это решение прокомментировал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в своем Facebook.

"Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить пять миллиардов долларов украинской госкомпании "Нафтогаз" за ущерб, причиненный аннексией Крыма. Речь идет о возмещении активов, связанных с разработкой газовых месторождений и развитием другой стратегически важной инфраструктуры. Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны. За нами правда. А те, кто борются за правду, не проиграют, – написал чиновник.



Напомним, в 2014 году Россия аннексировала Крым, а в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное разбирательство против РФ по поводу экспроприации крымских активов компании. В феврале 2019 году суд вынес решение в пользу "Нафтогаза", после чего начались слушания по определению суммы компенсации.



