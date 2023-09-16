



Суд увеличил Коломойскому залог до 3,9 млрд гривен

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения в части залога Игорю Коломойскому по делу о завладении 5,8 млрд гривен, установив его размер в 3 млрд 891 млн гривен.



Об этом сообщает издание "Суспільне".



Напомним, что по первому подозрению Коломойскому была назначена мера пресечения в виде залога в размере 500 миллионов гривен, однако позже известный бизнесмен был уведомлен о дополнительном подозрении в присвоении 5,8 млрд грн.



Служба безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генерального прокурора вскрыли новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ Коломойский уведомлен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:



- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);



- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);



- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

