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Суд постановил: арестовать экс-главу ВСУ Князева с возможностью залога в 107 млн
18.05.2023 23:53 Mignews

Суд постановил: арестовать экс-главу ВСУ Князева с возможностью залога в 107 млн

Суд постановил арестовать на два месяца экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева по делу о получении взятки

Такую меру пресечения избрал ​​Высший антикоррупционный суд в четверг, 18 мая.

Князев также может выйти под залог в 107 миллионов 360 тысяч гривен (около 2,9 млн долларов). 

Обвинение просило назначить залог в размере 150 миллионов гривен.

Адвокат экс-главы Верховного Суда не согласен с решением суда и будет его обжаловать.

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