



Суд постановил: арестовать экс-главу ВСУ Князева с возможностью залога в 107 млн

Суд постановил арестовать на два месяца экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева по делу о получении взятки



Такую меру пресечения избрал ​​Высший антикоррупционный суд в четверг, 18 мая.



Князев также может выйти под залог в 107 миллионов 360 тысяч гривен (около 2,9 млн долларов).



Обвинение просило назначить залог в размере 150 миллионов гривен.



Адвокат экс-главы Верховного Суда не согласен с решением суда и будет его обжаловать.