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Стремоусов: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне
06.11.2022 07:28 Аркадий Бочаровский

Стремоусов: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне

ВСУ готовятся к новому наступлению на Херсонскую область и стягивают войска к линии фронта. Об этом сообщил "заместитель главы администрации" региона Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

"Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолёты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", — доложил он.

По словам эксперта, на Николаевском участке войска Украины стали обстреливать позиции ВС РФ интенсивнее вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участках противник ведёт огонь миномётными батареями и артиллерией.

Из Березнеговатого к линии боевого соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники. Одна из них направилась в сторону Давыдова Брода. Вторая колонна — на Снигиревский участок. В Березнеговатое идёт переброска пехоты на "Уралах".
 

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