



Стрелков: Пригожин бездарно израсходовал своих людей в Бахмуте

Бывший министр обороны ДНР И.Стрелков-Гиркин прокомментировал заявления Е.Пригожина о «сети подземных городов» с танками в Бахмуте:



"А при начале штурма, надо полагать, о наличии таких шахт было неизвестно? Или в Генштабе ВС РФ специально выбрали самую укрепленную из всех позиций, чтобы "утереть нос" генералу Эриху фон Фалькенхайну, не сумевшему в 1916-м году взять Верден?



Что-же по факту - то наличие под Соледаром как минимум двух развитых глубоких шахт - факт общеизвестный. Одна из шахт еще в 2014 году продолжала промышленно добывать соль. Вторая - с советских времен использовалась, как подземный склад стрелкового оружия и боеприпасов (на ней хранилось, в общей сложности, свыше 10 миллионов единиц оружия, хотя - насколько знаю - его давно вывезли). Сверху имелась военная база, также хорошо укрепленная.



В самом Бахмуте находилась большая база хранения авто- и броне-техники (захватить которую весной 2014 года мы - из-за отсутствия достаточного числа гранатометов и другого вооружения - не смогли). Были-ли там какие-то подземные сооружения - мне не известно, но, вероятно, хорошо укрепленные бомбоубежища - почти наверняка.



Что касается сообщения о, якобы, имеющего место прорыва "Вагнера" в центр Соледара - то никаких уточняющих данных в моем распоряжении нет. В любом случае - до взятия Бахмутско-Соледарской агломерации - очень далеко. "Сражение на истощение" (взаимное) может продолжаться еще не один месяц. И даже если наши войска одержат в нём тактическую победу, то стратегически - мы уже проиграли, вновь бросив лучшие силы и средства "на негодный объект".



Виноват в этом, конечно, не Пригожин и не командование "Вагнера", а ГШ ВС РФ. Но ответственность с руководства "частников" снимать полностью не стоит. Ибо тот командир, который позволяет так бездарно и безрезультатно расходовать своих солдат (даже действуя по приказу) - не может считаться хорошим военачальником ни в коем случае".