



Стрелков: очередной шаг к смуте, махновщина

Бывший “министр обороны” “ДНР И. Стрелков-Гиркин опубликовал серию гневных постов, в которых в резкой форме осудил инцидент с “захватом в плен” наемниками Вагнера командира 27-бригады МО РФ подполковника Романа Винивитина.



Стрелков пишет: “Ждём, когда вслед за подполковником начнут захватывать генералов и показывать в интернете их извинения. И - хотя очень многие наши генералы такое вполне заслужили - по сути мы имеем ту самую "махновщину", в которой (в своё время) обвиняли ополчение ЛДНР и за которую убивали руками того-же самого "Вагнера" ровно тех ,кто в ней не был виновен "от слова совсем" (а реально виновные в бандитизме, типа Безлера и Козицына, - остались целы и невредимы). Пробито очередное дно....”