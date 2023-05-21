



Стрелков-Гиркин объявил победу под Бахмутом "изначально ненужной"



Бывший “министр обороны ДНР”. И.Стрелков-Гиркин не разделяет официального ликования в РФ в связи со “взятием Бахмута”.



Гиркин написал в своем Телеграмм-канале: “. Теперь следует ждать "ответный ход" от противника. Похожий на тот, который был сделан врагом в сентябре, сразу после того, как наши доблестные генералы за месяц "домучили" крохотный ПГТ Пески на окраине Донецка.

Почему я думаю, что враг атакует в скором времени? - Да именно потому, что сейчас у него наилучшие шансы достигнуть успеха. - Лучшие ударные части ВС РФ - истощены многомесячными боями. Запас боеприпасов - минимальный. Если, на пример, враг выберет для атаки Донецкий фронт (на пример - на Мариупольском направлении) - то его встретят сильно потрепанные и "прореженные" перебросками резервов к Бахмуту части и подразделения. А если он решится наступать на Запорожском фронте - то может не безпокоиться за стабильность своей обороны на Славянско-Краматорском направлении и под Авдеевкой.



А посему - я считаю победу под Бахмутом:

а) Изначально ненужной ("отвлечение на негодный объект", я об этом много раз писал);

б) "Пирровой". Она не стоила затраченных на неё сил и средств даже приблизительно”.