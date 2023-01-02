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Стрелков-Гиркин об ударе по Макеевке: "Подобное может повториться"
02.01.2023 11:46 Ольга Белозерова

Стрелков-Гиркин об ударе по Макеевке: "Подобное может повториться"

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал удар ВСУ по объекту в Макеевке, где находились российские мобилизованные.

Он отметил, что счет погибших "идет на сотни". Также Стрелков-Гиркин предупредил, что подобное может повториться в любой момент.

"Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет "Хаймерс". И - да - это не первый такой случай, - в прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв. Но наши генералы необучаемы в принципе, хотя сами - после летних "погромов штабов" - предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск - вне радиуса поражения ракет противника", - пишет Стрелков-Гиркин.

 

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