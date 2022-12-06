



Стрелков-Гиркин: ничего хорошего на фронте не ожидаю

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин, пробыв несколько недель рядовым/начштаба батальона в корпусе “народной милиции ЛНР” вернулся в г.Москву, и, по своему обыкновению, разразился уничтожительной критикой в адрес военно-политического руководства РФ.



Стрелков пишет: "А сейчас отмечу лишь то, что в основе всех наших "нарастающих побед" на фронтах и направлениях СВО лежит глубочайший кризис стратегического планирования. ...В большинстве частей ВС РФ солдаты и офицеры не понимают: ради чего , за что и с какими целями вообще они воюют. Для них тайна - что является условием победы или просто условием для прекращения войны? А власти РФ не способны им этого объяснить, так как поставить четкую цель СВО - означает "ограничить себе пространство для маневра" - то есть лишиться возможности объявить цели СВО достигнутыми в любой момент, который кремлевские руководители сочтут для себя удобным".