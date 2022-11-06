



Стрелков-Гиркин не воюет в Украине

Руководитель Bellingcat Христо Грозев заявил, что бывший "министр обороны" Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков не находится на передовой в Украине.



По его словам, Гиркин не был и не собирается на фронт. Он находится в тылу и занимается вопросами вербовки добровольцев на службу в ряды Вооруженных сил РФ.



Команда Bellingcat уже в течение нескольких лет изучает материалы, собранные на всех фигурантов дела о крушении самолета МН17. В отношении Гиркина сбор данных также ведется. Он сейчас не воюет в Украине, а ведет работу в тылу российской армии. Его задача состоит в обучении и вербовке добровольцев", - подчеркнул Грозев.



Суд Нидерландов в ноябре должен вынести приговор обвиняемым за причастность к падению пассажирского самолёта 17 июля 2014 года. Прокуратура требует пожизненного заключения для них и для Стрелкова, в частности.





