



Стрелков: битва за Соледар не закончилась и ничего не решила

Бывший “министр обороны” “ДНР” И. Стрелков-Гиркин прокомментировал “взятие Соледара” ЧВК Вагнер.



Стрелков пишет: “зятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать. Командование врага определенно контролирует ситуацию и хотя отступление сопровождается неизбежными потерями ( в том числе, вероятно, сотнями «забытых» в застройке бойцов гарнизона) - управление сохраняется и о бегстве врага речи не идёт.



Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.



Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.



Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укрепленной линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.



Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует”.

