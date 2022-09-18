



Стрельба в Херсоне - что на самом деле произошло в оккупированном городе

Россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ. Именно такую диверсию устроили российские оккупанты в Херсоне, где вчера вечером произошла стрельба, сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.



Ранее было предупреждение о том, с 17 по 20 сентября в Херсонской области оккупантами планируется целый ряд диверсионных мер, цель которых нанести ущерб имиджу ВСУ.



"Российские военные пытаются донести информацию до жителей оккупированных территорий, что ВСУ не освобождают их, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и прочее, что они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах - на это нужно обращать внимание", - отметила Гуменюк.



По ее словам, если на оккупированных территориях происходят какие-то чрезвычайные события, например, взрывы или стрельба, и они еще не завершились, а корреспондент оккупационного ТВ уже "в водовороте событий", то это, скорее всего, и есть провокация.



Напомним, вчера, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой "контртеррористической" операции.



В ВСУ предполагали, что таким образом оккупанты снимают себе "очередной сюжет". Между тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что это "кадыровцы" могли воевать с "вагнеровцами", которых недавно отправили для "усиления" Херсона.