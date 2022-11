Страны ЕС передали Украине сотни энергогенераторов

17 стран ЕС передали Украине 500 энергогенераторов, чтобы помочь стране на фоне регулярных отключений электричества.



Об этом сообщает генеральный директорат Еврокомиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи.



В организации отметили, что "энергетическая инфраструктура Украины серьезно повреждена".





Ukraine's energy infrastructure has been severely damaged. ⚠️



To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries 🇸🇮🇸🇰🇮🇪🇦🇹🇸🇪🇪🇸🇩🇪🇮🇹🇩🇰🇫🇮🇪🇪🇧🇪🇧🇬🇱🇺🇨🇾🇵🇱🇫🇷 have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. 🙏#StandWithUkraine #EUsolidarity