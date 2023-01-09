



Столтенберг призвал продолжать поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Швеции на конференции безопасности призвал продолжать поддерживать Украину



"Нельзя сказать, когда и как закончится война в Украине. Но мы знаем, что большинство войн оканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и это. То, чего украинцы смогут достичь за столом переговоров, зависит от их сил на поле боя. Итак, если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ достичь этого – это поддержать Украину. Оружие, на самом деле – путь к миру" - Столтенберг



Генсек НАТО добавил, что украинские войска нанесли большие потери России, но террористы вновь продемонстрировали готовность идти на большой риск и нести большие человеческие потери.



"Они уже мобилизовали 200 тысяч дополнительных войск. Кроме того, мы знаем, что они могут получить много нового материала, и, возможно, самое главное нет никаких признаков того, что амбиции России изменились. Недооценивать Россию опасно", – добавил Столтенберг.