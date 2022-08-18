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Столтенберг оценил захват россиянами ЗАЭС
18.08.2022 09:57 Юлия Фрилис

Столтенберг оценил захват россиянами ЗАЭС

Захват российскими войсками ЗАЭС ставит под угрозу население Украины, соседних стран и международного сообщества в целом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости немедленного вывода оккупационных войск России из Запорожской атомной электростанции и допуска к ней специалистов МАГАТЭ.

"Захват российскими войсками Запорожской АЭС создают серьезную угрозу безопасности этого объекта, повышают риск ядерной аварии или инцидента и ставят под угрозу население Украины, соседних стран и международного сообщества в целом. Необходимо немедленно разрешить инспекцию станции Международным агентством по атомной энергии и обеспечить вывод всех российских сил", – сказал он.

Очень важно, подчеркнул Йенс Столтенберг, "чтобы международное сообщество было единственным в противостоянии неспровоцированной агрессии РФ".

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