



Статистика: Сколько украинских беженцев принял Израиль за полгода

Министерство труда и социальных дел Израиля опубликовало статистику об украинских беженцах в стране, которые не имеют права на репатриацию.



Они прибыли в Израиль к своим израильским родственникам и друзьям. В стране они находятся с условием, что покинут страну, когда закончатся боевые действия.



Согласно информации, с начала военных действий в Украине, в Израиль прибыли 33 533 украинца, не подпадающих под Закон о возвращении, из которых 14 631 человек уже покинули страну.



Больше всего беженцев проживает в Бат-Яме (616), Хайфе (568), Ашкелоне (486), Нетании (477), Петах-Тикве (470), Ашдоде (434), Ришон ле-Ционе (390) и Беэр-Шеве (308).



77% военных беженцев составляют женщины, 27% дети и подростки и 28% пожилые люди.