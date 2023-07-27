



ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области. Идет зачистка

ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области, которое считается "ключом" к Урожайному, Старомлиновке и дает возможность разгромить все опорные пункты российской армии на этом направлении, взломать фронт и начать то самое, долгожданное движение вперед. То есть это событие можно считать историческим.



О взятии села Старомайорское на одном из основных направлений украинского наступления на юге украинские военные объявили в своем видеообращении. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, поблагодарил украинских воинов за проделанную работу и перепостил их видео со словам: "Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!"





Информацию об освобождении Старомайорского также подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт", – уточнила она в своем Telegram-канале.





Бойцы из 35-й ОБрМП поделились видео из района освобожденного Старомайорского.





Отметим, что освобождение Старомайорского и соседнего Приютного (оно пока остается под контролем армии РФ) позволит ВСУ атаковать с трех сторон укрепрайон ВС РФ в Урожайном на другом берегу реки Мокрые Ялы. Это может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны.