



​​​​​​​Старейшая в Европе горилла празднует День рождения в Киевском зоопарке

Горилла Тони из Киевского зоопарка – это одна из старейших горилл в Европе. Ему сегодня исполнилось 49 лет. Отмечается, что по человеческим меркам ему почти 90 лет. Также Тони является единственной гориллой в Украине, сообщает Киевский зоопарк.



Однако, три года назад у Тони возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом, что привело к набору лишнего веса. На тот момент его вес вырос до 230 кг. Киевский зоопарк в сотрудничестве с европейскими коллегами провел полное обследование организма Тони и назначил лечебную диету и специальные физические нагрузки.



Из рациона гориллы убрали вареное мясо, заменив растительными кормами более низкой калорийности. В вольере установили «Медовый термитник» и «Фруктовый барабан». Тони также любит упражнения с мячами.



Сегодня Тони хорошо себя чувствует, он снова в своем нормальном весе – 180 кг. В зоопарке отметили, что сейчас долгожитель имеет прекрасный вид для своего возраста.



С 8 по 13 августа Киевский зоопарк приглашает всех желающих поздравить Тони и увидеть его утренний витаминный завтрак. Угощения будут проходить ежедневно в 10:25.







