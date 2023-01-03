



Стали известны подробности обмена Медведчука и командиров “Азова”

Бывший украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в сентябре 2022 года в аэропорту Анкары. Как уточняется, его обменяли на пять командиров националистического батальона “Азов” в рамках обмена более 200 пленных между Россией и Украиной, сообщила ТАСС.



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из плена Медведчук отправился из Турции в Россию.



Также на территорию России в результате состоявшегося обмена пленными вернулись 55 военнослужащих.



При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что “крайне недоволен” состоявшимся обменом пленными между Россией и Украиной. Он назвал обмен неравноценным и сказал, что выдача Украине хотя бы одного “азовского террориста должна была быть неприемлемой”.



В ноябре Виктора Медведчука вместе с женой Оксаной Марченко заметили в Ялте.