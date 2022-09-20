



Стала известна дата проведения всех "псевдореферендумов"

На оккупированных РФ территориях "власти" решили провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



Так называемые "народные советы ЛНР и ДНР" первыми подтвердили даты проведения "референдумов". Вслед за ними о "голосовании" на оккупированной Херсонщине заявил "гауляйтер" Владимир Сальдо, на захваченной части Запорожья псевродефендумы обещают начать "в ближайшие дни".



Напомним, 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ. Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.



Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шантажом попытки России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.

Также в ОП заверили Россию и ее подельников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.