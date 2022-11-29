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США выделят десятки миллионов долларов на энергосистему Украины
29.11.2022 18:19 Раиса Вовк

США выделят десятки миллионов долларов на энергосистему Украины

Соединенные Штаты Америки выделят 53 миллиона долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак. Об этом сказано в заявлении Госдепа США, передает Reuters.

"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - отметили в ведомстве.

В Госдепе также детализировали, что пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

Напомним, ранее США выделили новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое. 

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