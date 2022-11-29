



США выделят десятки миллионов долларов на энергосистему Украины

Соединенные Штаты Америки выделят 53 миллиона долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак. Об этом сказано в заявлении Госдепа США, передает Reuters.



"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - отметили в ведомстве.



В Госдепе также детализировали, что пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.



Напомним, ранее США выделили новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.