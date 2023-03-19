



США возобновили депортацию бегущих от мобилизации россиян

В США возобновили депортацию в Россию убегающих от мобилизации граждан , которую объявил Владимир Путин, сообщает The Guardian.



В частности, несколько дней назад в РФ отправили россиянина, попросившего убежища в США, убегая от мобилизации.



Адвокат россиянина сообщил, что миграционные органы решили, что угроза мобилизации не может служить основанием для предоставления убежища в США. Такое же решение ранее было принято еще против трех россиян.



Издание отмечает, что это означает изменение политики правительства, ранее склонявшегося предоставлять убежище россиянам.

