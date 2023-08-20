



США увеличат производство боеприпасов, чтобы обеспечить ВСУ зимой, - СМИ

Соединенные Штаты планируют нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины зимой достаточным количеством вооружения.



Об этом пишет РБК-УКраина со ссылкой на The Washington Post.



По данным источников издания, администрация президента Джо Байдена сосредоточилась преимущественно на расширении производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые десятилетиями были основой обычного арсенала Запада и оказались критически важными для Украины в продолжающемся контрнаступлении.



"Несмотря на то, что зимой украинские войска прошли американскую подготовку по вопросам современных общевойсковых маневров, правительство президента Владимира Зеленского в значительной степени отказалось от этой тактики, вместо этого применив изнурительный подход с использованием артиллерии, пытаясь прорвать российские минные поля и линии окопов, которые ожесточенно обороняются", - говорится в материале.



Американские официальные лица теперь говорят, что тактическое изменение, осуществленное Украиной, потребует обеспечения страны надежным снабжением артиллерийских снарядов. Хотя Силы обороны Украины создали преимущество в боеприпасах на южном фронте битвы, используя ракеты большой дальности из Франции и Великобритании для ударов по российским складам боеприпасов за линией фронта, они говорят, что эти удары будут результативными только в том случае, если Украина также сможет прорвать российскую оборону.



В производстве снарядов участвуют различные компании, включая ковку стальных снарядов и сборку их для боя. Министерство обороны также инвестирует в расширение производственных линий.



