



США: Россия может использовать китайские боеприпасы в Украине

Китайские боеприпасы могут использоваться в Украине, подтвердили источники в правительстве Соединенных Штатов, добавив, что, согласно недавнему отчету, они считают, что российские войска применяли их.



Представители правительства США сообщили японскому изданию Kyodo News, что, хотя они до сих пор не уверены, действительно ли Китай поставлял России боеприпасы, США примут меры против Китая, если это окажется установленным фактом.

“Это то, за чем мы продолжаем внимательно следить”, – сказали они Kyodo News.

Изучив найденные на Украине боеприпасы, США установили, что они произведены в Китае. Представители США не раскрыли подробностей, какие именно это были боеприпасы.