



США: РФ может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, а затем свалить вину на ВСУ, заявил высокопоставленный представитель Белого дома, после того как Москва предупредила, что будет считать все суда, следующие в украинские порты, потенциальными военными целями.



"Российские военные могут расширить цели своих атаки в отношении украинских объектов “зерновой сделки”, включив в них атаки на гражданское судоходство", - заявил в среду AFP представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж.



По его словам, это утверждение основано на недавно рассекреченных разведывательных данных.



Это заявление прозвучало после того, как Россия нанесла ракетный удар по портовому городу Одесса, а также после того, как Кремль вышел из международной сделки, обеспечивающей безопасное перемещение огромных партий украинского зерна через Черное море на мировые рынки.



Москва заявила, что ракеты были направлены на военные объекты в Одессе, однако Ходж поддержал обвинения Украины в том, что в результате атаки была уничтожена "сельскохозяйственная инфраструктура и 60 тыс. тонн зерна", готового к экспорту.



По словам представителя Белого дома, подобные атаки теперь могут распространиться и на гражданские суда. Россия проводит операцию, чтобы представить такие атаки так, будто их совершила Украина, сказал он.



Ходж сослался на то, что в среду Россия опубликовала видеозапись, на которой видно, как ее войска обнаружили и уничтожили "якобы украинскую морскую мину".



В то же время, "по нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину".