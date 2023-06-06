



США решили не препятствовать ударам Украины по территории России

В президентской администрации США больше не опасаются, что помощь оружием Украине и перенос военных действий на российскую территорию заставят Москву пойти на эскалацию и втянуть в противостояние войска США и НАТО.



Наоборот, пишут российские СМИ со ссылкой на The New York Times (NYT), теперь в Кремле не хотят распространения войны на другие страны из боязни, что это усилит военные позиции Украины и заставит Вашингтон дать ей те виды вооружений, которые он пока отказывается предоставлять.



В течение первого года войны высокопоставленные представители США неоднократно и публично предостерегали Киев от нанесения ударов по российской территории, особенно с использованием американского оружия. Законными целями в Вашингтоне называли только объекты в Крыму, поскольку это украинский регион, аннексированный Россией. “Мы не поощряем Украину и не помогаем ей наносить удары за пределами своих границ”, — писал президент Джо Байден в колонке в мае 2022 г.



Однако приграничные области России уже не одну неделю подвергаются обстрелам, беспилотники атаковали не только нефтебазы, военные аэродромы и электроэнергетические объекты, но также Кремль и поместья путинской элиты на Рублевке, а поддерживаемые украинской военной разведкой россияне-диверсанты уже второй раз вторглись в Белгородскую область.



Но в Вашингтоне это не вызывает беспокойства. “Мы не собираемся расследовать это, — завил на прошлой неделе пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, участвовала ли Украина в организации ударов по Москве. — Мы не говорим им [украинцам], где наносить удары, а где не наносить, как им проводить свои операции”.



Один из руководителей Пентагона сказал NYT: “Слушайте, это война. Такое на войне случается”.



Американские чиновники рассматривают операции на российской территории как подготовку к разворачивающемуся контрнаступлению, которое будет состоять из различных этапов.



Российская армия оказалась неспособна добиться значимых успехов и сдала многие захваченные на начальном этапе войны территории. Она лишилась более 10 500 единиц военной техники, по данным проекта Oryx, который учитывает документально подтвержденные потери; израсходовала около двух третей ракетного арсенала; ее ВПК неспособен производить вооружения нужными темпами, особенно с учетом нехватки западной электроники; ей пришлось доставать со складов танки 1950-х годов, закупать дроны у Ирана и возвращать вооружения, ранее проданные Мьянме и Индии.



Расширение конфликта за счет втягивания в него США и стран НАТО способно еще больше осложнить положение российской армии. А опасения, что Москва может применить ядерное оружие, несколько улеглись; хотя, предупреждают американские чиновники, это может измениться, если Владимир Путин почувствует себя загнанным в угол.



Российские власти ничего не смогли противопоставить расширению НАТО за счет вступления в альянс Финляндии (в результате граница России с ним увеличилась вдвое) и скорого вступления Швеции. Ни Путин, ни другие руководители страны и вооруженных сил публично не реагируют на то, что война уже фактически идет в Белгородской области, откуда эвакуируют население, а “Русский добровольческий корпус” заявляет, что занял Новую Таволжанку — населенный пункт на 5000 жителей.



“Думаю, администрация [США] действительно изменила позицию, поняв, что Россия не просто проигрывает эту войну в стратегическом отношении, но и, скорее всего, в военном”, — говорит Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна, которая была ведущим консультантом по России и Украине в администрации Барака Обамы.



С военной точки зрения бессмысленно все время держать оборонительную позицию и не пытаться заставить противника почувствовать, что ему тоже есть что терять, говорит генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе: "Если вы ведете войну, нельзя просто отсиживаться и отдавать инициативу врагу".



Согласно уставу ООН, каждая страна имеет право защищаться, так что нанесение России максимального урона крайне важно для Украины и с юридической, и с военной точки зрения, сказал Ходжес NYT.



По словам нынешних и бывших высокопоставленных американских, европейских и украинских чиновников, вторжение в Россию проукраинских диверсантов и налеты беспилотников на Москву действительно знаменуют собой начало запланированного контрнаступления. Такие действия направлены на то, чтобы нарушить военные планы российского командования, заставить его перебросить войска с линии фронта и подорвать веру российских граждан в свою армию, говорят они.



