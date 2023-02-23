



США рассматривают возможность публикации разведданных о поставке оружия из Китая

Администрация Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, показывают, что Китай раздумывает над подставками оружия для поддержки войны России в Украине. Об этом сообщило в среду издание Wall Street Journal .



Согласно сообщению, этот шаг США рассматривает после серии обращений за закрытыми дверями к Китаю с просьбой не поставлять оружие России, которые закончились официальным предупреждением в минувшие выходные.



Издание отмечает, хотя у США есть разведданные о том, что Китай намеревается передать оружие России, до сих пор неясно, какое оружие Китай передаст.

В пятницу Совет Безопасности ООН проведет заседание спустя год после вторжения России в Украину, и на нем выступит госсекретарь США Энтони Блинкен. Пока неясно, будет ли он там говорить о Китае.



По данным Wall Street Journal, США и Европа считают, что Китай может просто пополнить запасы того, что Россия потеряла в войне, и не обязательно поставлять передовое оружие.



Если Китай поставляет России оружие, он присоединится к Ирану, который поставляет России беспилотники. Этот факт может использоваться США и Украиной в качестве причины, по которой Израиль предоставил бы Украине оборонительное вооружение.









