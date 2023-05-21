



США поддержат обучение украинцев истребителям F-16

Президент США Джо Байден сообщил лидерам G7 в пятницу, что США поддержат совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов самолетам четвертого поколения, включая F-16, сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации .



По словам чиновника, обучение не будет проходить в США и, скорее всего, будет проходить полностью в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами в Европе.



Ожидается, что это займет несколько месяцев, но чиновник выразил надежду, что обучение начнется " в ближайшие недели".



Это решение знаменует собой резкий поворот для Байдена, который ранее в этом году заявил , что не верит, что Украине нужны F-16. Решение поддержать инициативу по обучению было принято очень быстро, сообщили CNN чиновники, после встреч с лидерами G7 в Хиросиме, Япония, где тема F-16 для Украины была ключевым пунктом обсуждения.



В докладе отмечается, что в последние дни премьер-министр Великобритании Риши Сунак особенно сильно настаивал на том, чтобы страны, имеющие в своем арсенале самолеты, отправили их на Украину, чтобы страна могла лучше защищаться от ежедневных воздушных атак России.



"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник CNN .







