США передадут Украине первые ЗРК NASAMS - уже в этом месяце
США передадут Украине первые ЗРК NASAMS - уже в этом месяце, сообщил министр обороны Алексей Резников.
Они помогут усилить нашу противовоздушную оборону.
Это еще раз подтвердил Министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.
По его словам, украинские специалисты уже начали обучаться работе с NASAMS.
Также министр напомнил, что в октябре Украина получит и системы ПВО IRIS-T от Германии. Украинские воины уже завершают обучение на этих комплексах.