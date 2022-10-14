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США передадут Украине первые ЗРК NASAMS - уже в этом месяце
14.10.2022 17:29 Юлия Фрилис

США передадут Украине первые ЗРК NASAMS - уже в этом месяце

США передадут Украине первые ЗРК NASAMS - уже в этом месяце, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Они помогут усилить нашу противовоздушную оборону.

Это еще раз подтвердил Министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

По его словам, украинские специалисты уже начали обучаться работе с NASAMS.

Также министр напомнил, что в октябре Украина получит и системы ПВО IRIS-T от Германии. Украинские воины уже завершают обучение на этих комплексах.
 

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